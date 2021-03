De skeellerroute werd zaterdagnamiddag op de grens tussen Hasselt en Genk officieel in gebruik genomen. — © Chris Nelis

Genk/Hasselt

In aanwezigheid van beide burgemeesters is zaterdagnamiddag de eerste skeelerroute van Vlaanderen geopend. De route is 90 kilometer lang en loopt doorheen de mooiste plekjes van Hasselt en Genk.