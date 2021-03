Aantal besmettingen in Limburg blijft stijgen, maar nog geen extra druk op ziekenhuizen

Vorige week werden er 1.411 Limburgers besmet met het coronavirus en dat was een stijging met 31 procent. De incidentiegraad in onze provincie steeg daardoor naar 1,227. Alles boven de 1 is slecht nieuws.

In onze ziekenhuizen liggen nu 113 mensen die besmet zijn. 32 van de 135 erkende intensieve bedden in onze provincie zijn ingenomen door patiënten die met het virus besmet geraakt zijn. Tien Limburgers moeten momenteel beademing krijgen. Voor het hele land steeg het aantal bevestigde gevallen met 36 procent. Gemiddeld zijn er in België 3.438 besmettingen met het coronavirus. Er werden meer tests afgenomen, maar het aantal positieve testen steeg ook naar 7,2 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg voor het hele land met 26 procent. Meer dan 2.000 Belgische ziekenhuisbedden zijn nu ingenomen door covid-patiënten en dat is een stijging met 12 procent of 238 bedden. Er liggen 550 Belgen op de intensieve afdelingen van de ziekenhuizen. Ook dat is een stijging met 18 procent of 82 bijkomende intensieve bedden. Het aantal sterfgevallen daalt wel met bijna 7 procent. Voor de periode van 10 maart tot 16 maart werden er 165 sterfgevallen gerapporteerd waarvan 79 in Vlaanderen, 53 in Wallonië, en 33 in Brussel. In totaal zijn in ons land al 22.650 mensen aan de gevolgen van Covid-19 overleden.