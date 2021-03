Opmerkelijke dief gaat aan de haal met pakje van nieuwsanker

Een nieuwsanker uit Texas werd in de midden van de nacht wakker omdat ze iemand een pakje hoorde stelen die aan de voordeur stond. Jenny Anchondo was naar eigen zeggen “gechoqueerd” toen ze via de bewakingscamera zag wie de pakjesdief was: een hond. De viervoeter ging aan de haal met make-up- en verzorgingsproducten maar liet zijn buit weer vallen. De journaliste vond het pakket - met bijtsporen - de dag erna terug op het gazon van een buur. “De lipgloss raakte tenminste niet beschadigd”, aldus Anchondo, die geen idee heeft wie de eigenaar van de hond is.