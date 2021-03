IOC-voorzitter Thomas Bach over Olympische Spelen zonder buitenlandse fans: “We weten dat dit een groot offer is”

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), vindt het heel jammer dat Japan komende zomer geen buitenlandse sportliefhebbers toelaat bij de Olympische en Paralympische Spelen. “Het spijt me heel erg voor alle olympische fans ter wereld, en voor de families en vrienden van de sporters die naar de Spelen zouden komen”, zei Bach zaterdag. “We weten dat dit voor iedereen een groot offer is. Maar we hebben vanaf het begin van deze pandemie ook gezegd dat dit offers gaat vragen.”

Japan ziet het vanwege de coronapandemie niet zitten om komende zomer honderdduizenden buitenlanders te ontvangen. Het land gaat iedereen die een toegangskaart heeft gekocht voor de Spelen dan ook terugbetalen.

“We hebben ook altijd gezegd dat veiligheid voorop staat”, aldus Bach. “Iedere beslissing moet in het teken staan van dat principe. Ik weet dat onze Japanse partners en vrienden deze beslissing niet zomaar hebben genomen. We willen veilige Olympische en Paralympische Spelen organiseren voor iedereen: alle deelnemers en natuurlijk het gastvrije Japanse volk. We gaan er samen met de broadcasters alles aan doen dat de fans in de wereld toch de olympische sfeer kunnen beleven.”