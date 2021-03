Teleurstelling is groot bij Belgisch Eventeam na beslissing van Japans organisatiecomité: “Dit is niet zonder gevolgen”

Het agentschap staat, sinds 2012 voor Frankrijk en sinds 2016 voor België, in voor de organisatie van de reizen van supporters, families van geselecteerde atleten, bedrijven en instellingen die te maken hebben met de Spelen naar elke editie van de Zomer- en Winterspelen. Het bedrijf had al ernstig te lijden onder de coronacrisis en gaf in een persbericht aan dat “deze nieuwe aankondiging niet zonder gevolgen is”.

“Het is inderdaad bijzonder jammer dat de Belgische fans deze zomer niet naar Tokio zullen kunnen afreizen om de Belgische atleten aan te moedigen”, reageerde Philippe Vander Putten, CEO van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). “We begrijpen dat deze moeilijke beslissing werd genomen om de veiligheid van de atleten en hun omkadering, maar ook van de lokale bevolking, te kunnen garanderen. Met de volgende Olympische Zomerspelen, die over drie jaar in 2024 in Parijs zullen plaatsvinden, krijgen Belgische supporters alvast zeer binnenkort een uitgelezen mogelijkheid om hun Olympiërs aan het werk te zien.”