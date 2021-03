Johnson & Johnson begint midden april met levering: 1,4 miljoen vaccins op komst, maar één prik nodig

Op 16 of 17 april komt een vierde vaccin op de markt. Dan begint Johnson & Johnson met de levering van 1,4 miljoen vaccins. Dat laat de taskforce vaccinatie weten. Van dat vaccin is maar één prik nodig.

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson begint half april met de levering van haar coronavaccin aan ons land. Dat maakte Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce vaccinatie, bekend tijdens de wekelijkse digitale briefing over de vaccinatiecampagne. Het grote voordeel van het Johnson & Johnson-vaccin is dat hiervoor één prik volstaat. Onder meer de vaccinatie van kwetsbare groepen als daklozen en illegalen begint pas als dat vaccin er is.

Johnson & Johnson is het moederbedrijf van het Belgische Janssen Pharmaceutica en levert hiermee het vierde coronavaccin voor ons land. Op de planning staan 1,4 miljoen vaccins. Die komen bovenop de bijna 1,9 miljoen vaccins die Pfizer, Moderna en AstraZenaca tot nog toe hebben geleverd en de 1,8 miljoen die zij tot eind april in het vooruitzicht stellen. Al relativeert Ramaekers die aantallen wel. “Enkel met Pfizer kunnen we een correcte planning maken, zij komen tot nog toe hun beloftes na. AstraZeneca daarentegen levert niet de aantallen die het belooft.”

Ramaekers bevestigde tijdens de briefing ook dat de taskforce onderzoekt of leraren eventueel voorrang kunnen krijgen in de vaccinatiecampagne, zodat de scholen maximaal open kunnen blijven. “Op dit moment is er enkel een politieke beslissing om de interventie-eenheden van de politie voorrang te geven”, aldus Ramaekers. “Sowieso komen nu eerst de ouderen en de risicogroepen aan de beurt. Wie daarna voorrang moet krijgen, kan nog verder worden onderzocht. Niet alleen de leraren vragen dat, maar bijvoorbeeld ook de grote bedrijven. Wij kunnen hierover een advies maken, zodat er op tijd een beslissing kan vallen.” Als er al een voorrangsregeling komt, zal dat dus vermoedelijk ten vroegste in mei zijn.

