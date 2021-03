Théo Bongonda: “Ik weet niet wat ik nog moet doen om opgeroepen te worden voor de Rode Duivels”

Théo Bongonda (25) is gefrustreerd dat hij niet opgeroepen werd door de Rode Duivels. “Ik weet niet wat ik nog moet doen om opgeroepen te worden”, vertelde de winger van Genk aan Eleven Sports.

Bongonda was dit seizoen al goed voor twaalf goals en vijf assists voor de Limburgers. In het 2-2-gelijkspel tegen Standard van vrijdagavond was hij voor de tweede match op rij goed voor een assist.

Op zijn positie kregen Charles De Ketelaere (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht), Adnan Januzaj (Sociedad), Jérémy Doku (Rennes), Thorgan Hazard (Dortmund), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton) en Yannick Carrasco (Atlético) wel een oproeping in de bus.