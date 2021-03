Bakker Bemong, voor oerbrood en lekkere vlaai

Opglabbeek en bij uitbreiding Oudsbergen kan zich verlekkeren op de lekkernijen van een nieuwe warme bakker. Een groot openingsfeest zat er helaas niet in. “De zoektocht naar een gepast pand in Opglabbeek was niet evident. Als Eat at Home naar de overkant van de straat verhuisde lag de keuze voor de hand”, vertelt Mieke.

Bakkerij Bemong bestaat al sinds 1975. Mieke stapte in 2011 in het bedrijf en Bart volgde vijf jaar later. Hij legt zich toe op de bevoorrading en de verdeling van de producten. Samen met haar broer Bart runde Mieke Bemong dus al drie patisserie- en broodwinkels in het Maasland.

Met hun frisse opvallende huisstijl kleuren ze de Weg naar Zwartberg. “Dagelijks bereiden we meer dan 400 verschillende ambachtelijke ovenverse producten op de ambachtelijke wijze. In ons aanbod zitten diverse broden, broodjes, koeken en natuurlijk ook onze Limburgse vlaaien”, besluit Mieke. RDr