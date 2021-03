Leeds United rouwt na dood van clubtopschutter aller tijden Peter Lorimer

Leeds United is in rouw na de dood van clublegende Peter Lorimer. De Schot overleed zaterdagmorgen op 74-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Met 238 goals is de aanvallende middenvelder de clubtopschutter aller tijden van de Peacocks.

Lorimer speelde in twee periodes voor Leeds, tussen 1962 en 1979 en tussen 1983 en 1985. Hij speelde in totaal 705 officiële wedstrijden voor de club. Zijn debuut maakte hij in 1962 op nauwelijks vijftienjarige leeftijd. Met 15 jaar en 289 dagen is Lorimer nog steeds de jongste speler ooit in het eerste elftal van Leeds.

Met Lorimer in de ploeg beleefde Leeds gloriedagen. De Peacocks wonnen in die jaren twee landstitels, een FA Cup, een League Cup en twee maal de Beker der Jaarbeurssteden, een verre voorloper van de huidige Europa League. Lorimer en co verloren in 1975 de finale van de Europacup I, de huidige Champions League.

Na het einde van zijn voetballoopbaan werd de Schot clubambassadeur van Leeds United.