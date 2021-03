Ex-voorzitter Belgische tafeltennisbond Roland Delhoux overleden aan coronavirus

© WAS

Roland Delhoux, de voormalige voorzitter van de Belgische tafeltennisbond (KBTTB), is vrijdag in Charleroi overleden. Hij stierf aan de gevolgen van het coronavirus en werd 75 jaar.

De voormalige schooldirecteur leidde de Belgische tafeltennisfederatie gedurende twintig jaar, tussen 1998 en 2018. Hij was tussen 1994 en 2018 ook voorzitter van de Franstalige vleugel van de tafeltennisbond. Tot op heden was hij voorzitter van de Jeugdcommissie in Henegouwen.