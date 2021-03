Costa Ricaanse voetbalbond en Levante ruziën over blessure ex-Club Brugge-speler Oscar Duarte

Reden van de klacht is het aantreden van verdediger Oscar Duarte vrijdagavond in de met 2-0 verloren competitiewedstrijd bij Betis Sevilla. De voormalige speler van Club Brugge viel in de slotfase in, terwijl zijn club enkele dagen eerder aan de Costa Ricaanse federatie had laten weten dat hij geblesseerd was en zo niet kon aansluiten bij de nationale selectie voor de vriendschappelijke interlands tegen Bosnië (27 maart, in Zenica) en Mexico (30 maart, in Wenen).

Levante had de Costa Ricaanse bond laten weten dat Duarte sukkelde met hiel- en rugproblemen. De medische staf van de Spaanse eersteklasser verkondigde dat de verdediger niet kon spelen, noch afreizen naar de selectie. De verbazing in Midden-Amerika was dan ook groot toen hij vrijdag zeven minuten voor tijd toch inviel. De Costa Ricaanse bond eist een sanctie.

Oscar Duarte speelt tussen januari 2013 en januari 2016 drie jaar voor Club Brugge. Nadien volgde een transfer naar Espanyol Barcelona. In augustus 2019 streek hij neer bij Levante.