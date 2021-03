SINT-TRUIDEN

Orelia Serrenhof in Sint-Truiden, ontwaakt uit de gevolgen van de algemene lockdown naar aanleiding van de corona pandemie. Ruim een jaar na opening valt bijna alles opnieuw in de normale plooi. Tijd om het woonzorgcentrum in de Viaductstraat 11, Sint-Truiden tijdens beperkte demodagen open te stellen.