De langste Milaan-Sanremo, amper zes hellingen met de Poggio als scherprechter en (gelukkig) de Via Roma

Milaan-Sanremo is één van de vijf monumenten en is al aan zijn 112de editie toe. De grote lijnen van het parcours zijn door velen wel gekend, maar een aardverschuiving zorgt dit jaar toch voor een kleine aanpassing. Er is ook meer dan alleen de Poggio, de Cipressa en (gelukkig dit jaar ook) de Via Roma. En wanneer komen al die scherprechters nu weer in La Primavera? Ontdek het hier!