Milaan-Sanremo: de langste voorjaarsklassieker (299 km) is misschien wel de makkelijkste om te rijden, maar de moeilijkste om te winnen. Vraag dat maar aan Philippe Gilbert. Wie van de Grote Drie (Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe) haalt uit op de Poggio, of is er eerder al oorlog op de Cipressa? Of wordt het nog eens een spurt? Het wordt zaterdag hoe dan ook smullen.