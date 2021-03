De verhitte discussie over de regiovorming en de opsplitsing van Limburg in subregio’s doet ook het debat over gemeentefusies opnieuw oplaaien. Exact vijf jaar geleden smolten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek samen. “Een goede voorbereiding en veel inspraakmomenten maken dat deze eerste, grote gemeentefusie sinds 1976 positief oogt”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) van Oudsbergen.