De pijler van de nieuwe kanaalbrug in Beringen staat letterlijk in de tuin van Anita. — © Tom Palmaers

Beringen

“Zo’n monster naast ons huis hadden we niet verwacht.” De foto van de nieuwe spoorbrug in Diepenbeek die woensdag op onze voorpagina prijkte, is hallucinant. En helaas: herkenbaar voor andere Limburgers. Zo staat de pijler van de nieuwe kanaalbrug in Beringen in de tuin van Anita.