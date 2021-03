En nog in Genk kan u dit weekend ontdekken wat voor slaaptype u bent. Het is vandaag namelijk de internationale dag van de slaap en daarom zet het bedrijf Veldeman Bedding een enorme slaapbubbel in het midden van het shopping center. Veel mensen slapen slecht tijdens de lockdown en daarom wil het Limburgs bedrijf het belang van een goede nachtrust in de kijker zetten.