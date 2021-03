Genk

De strengere regels voor treinvervoer - alleen nog zitplaatsen aan het raam in treinen van en naar toeristische trekpleisters, en dat vanaf 3 april - roepen vragen op. Praktisch onhaalbaar, aldus Trein Tram Bus. “Een trein richting Genk stopt bijvoorbeeld ook in Bokrijk. Is iedereen op die trein dan sowieso onderweg naar een toeristische bestemming?”