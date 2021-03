Alcohol- en drugscontroles in Diepenbeek en Halen: negen positieve testen

Donderdag hield de politie LRH alcohol- en drugscontroles op vier locaties in de zone. In totaal bliezen 581 van de 590 gecontroleerde bestuurders negatief.

In de Mosstraat in Halen werden vijf bestuurders uit het verkeer gehaald die teveel gedronken hadden. Daarnaast werden hier ook drie bestuurders onderschept die onder invloed van drugs waren. Op de Stadsbeemd in Halen bliezen de gecontroleerde bestuurders allemaal negatief.

Op het Marktplein in Diepenbeek werd één bestuurder onder invloed van drugs betrapt.

De gecontroleerde bestuurders op de Kuringersteenweg in Hasselt bliezen allemaal negatief. ppn