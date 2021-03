‘Lisa’-actrice Femke Verschueren werkte voor videoclip nieuwe single samen met 16-jarige student

Kijkers van de populaire VTM-telenovelle ‘Lisa’ weten inmiddels dat Zoë houdt van zingen, iets waar actrice Femke Verschueren in het echte leven ook mee bezig is. Op jonge leeftijd nam ze voor ons land al deel aan het Junior Songfestival. Ondertussen is er de release van ‘Hoe ken jij mij?’, een nieuwe single die het bijzonder goed doet en waarmee ze verder schrijft aan haar solocarrière.

“Zingen en acteren zijn twee dingen die mij nauw aan het hart liggen en die ik heel graag doe. Naast mijn studies zijn dat de dingen waar ik mijn creativiteit in kwijt kan”, zegt de bijna 21-jarige wiskundestudente van de Antwerpse Universiteit.

De mooie kansen die Femke krijgt, geeft ze ook aan anderen. Zo werkte ze voor de videoclip van Hoe ken jij mij? samen met de 16-jarige Robbe Rutten uit Hasselt. Robbe studeert Audiovisuele Vormgeving aan de Hasseltse kunsthumaniora Pikoh en binnen de opleiding was dit een uit de hand gelopen opdracht die hij tot een goed einde heeft gebracht.

“Eind februari hebben we op een groot grasveld recht tegenover het hoofdgebouw van de Antwerpse Universiteit de clip opgenomen. Je ziet verschillende tekenaars die op papier tekenen hoe ze mij zien, elk op een andere manier. Dat vertrekpunt past ook perfect bij hoe mensen op een verschillende manier naar andere mensen kijken en wat ook de ondertoon en boodschap is van mijn nummer. We kennen allemaal elkaar, maar op een andere manier en da’s net het mooie aan het leven”, zegt Verschueren enthousiast.

Femke bedacht het scenario, zocht mee naar de invulling en keek over Robbe z’n schouders mee naar het eindresultaat. “Ik ben heel blij met het eindresultaat, want het is een leuke clip geworden. Hij heeft nog een weg af te leggen, maar chapeau wat Robbe op zijn jonge leeftijd al realiseerde. Ik sta er zeker nog voor open om in de toekomst opnieuw samen te werken met jongeren, want ik weet hoe fijn het is wanneer je zelf zo’n mooie kansen krijgt.”

‘Hoe ken jij mij’ van Femke verscheen op House of Entertainment en is digitaal beschikbaar.