Sporta, de organisator van verschillende sportkampen in ons land, begrijpt niet dat jeugdkampen in de paasvakantie maar met 10 kinderen en enkel buiten mogen worden georganiseerd. “Ik snap die gedachtegang niet, het is praktisch onmogelijk om op zo’n korte termijn nog te schakelen. Alles wijst erop dat wij onze kampen zullen moeten annuleren”, aldus algemeen directeur Jo Schreurs.