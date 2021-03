Hasselt

“Negen jaar cel voor de invoer van 45 kg cocaïne? Dat zijn straffen die ze in Antwerpen vorderen als het over tonnen drugs gaat. Compleet onverantwoord. Wij dreigen in een steeds hoger opbod van gevorderde straffen te komen”, klonk het vrijdag op het cocaïneproces rond Genkenaar Mounir N.