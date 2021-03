PODCAST. Start to wandelen met Evi Hanssen, die meteen lik op stuk krijgt van haar vrienden: “Stop nu met mij een oude man te noemen!”

Heeft u het wel eens gehad, met al dat gewandel? Of heeft u net de smaak te pakken, en smaakt het naar meer? In beide gevallen: Evi Hanssen komt te hulp. In Walkie Talkies, haar nieuwe podcast voor ons lifestylemagazine Billie, wordt er fiks gewandeld, maar tegelijk ook lekker bijgepraat.

“Ik was eigenlijk nooit in kinderen geïnteresseerd. Alleen in die van mezelf … Ik moet wel een slechte tante geweest zijn!” Evi Hanssen heeft het hart op de tong. Niet alleen in haar eerste column voor ons nieuwe lifestylemagazine Billie, waarin ze op zoek gaat naar een beter humeur: lees de column hier. Ook in de bijhorende podcastreeks Walkie Talkies met Evi Hanssen wordt er geen blad voor de mond genomen.

LEES OOK:

Zoals de titel doet vermoeden: wandelen is de nieuwe missie van Evi. “Toen ik er in november nogal door zat,” zegt ze daarover, “heb ik me op dat wandelen gestort. En ik sleur iedereen mee. Ik moest toen een doel hebben, iets dat mijn leven aangenamer kon maken. Het zijn die 10.000 stappen per dag geworden. Alles gaat nu veel trager, maar die stappen leveren me ook ontzettend veel op.”

Met Walkie Talkies nodigt Evi iedereen uit om twintig minuten lang een frisse neus te halen en zo’n 2.500 keer de ene voet voor de andere te zetten. Dat doet ze niet alleen in het gezelschap van haar luisteraars, ze haalt er ook vier mensen bij uit haar eigen dichtste kring. Om te beginnen, wie anders, haar mama Arlette Jacobs. “Ze is lief, ze is mooi, ze is 74 lentes jong en vooral – ze heeft altijd gelijk.” Ook Maurane, haar nichtje van 17 is erbij: als klein kind keek Maurane erg op naar die bekende tante van haar. En dan zijn er haar goede vrienden Saar Van Pottelberghe, die psycholoog-seksuoloog is, en Johan Terryn, de radiomaker die er niet bang van is om Evi indien nodig eens goed op haar nummer te zetten. “Vergeet niet Evi: jouw vriend Kurt, die is letterlijk even oud als ik!”

Luister hier naar Walkie Talkies, een podcast van Billie