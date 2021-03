Hein Vanhaezebrouck spuwt met vuur richting Referee Department: “Waardering moet je ook verdienen”

Vorige maandag leed AA Gent een pijnlijke 0-4 nederlaag tegen Club Brugge. Maar zowel in de eerste als de tweede helft claimden de Buffalo’s tevergeefs een strafschop. Direct na de match leek Hein Vanhaezebrouck nog enigszins begrip op te kunnen brengen voor het niet fluiten van die elfmeter voor rust maar enkele dagen later blijkt de Gentse trainer veranderd van mening: “Sobol duwde Laurent en vervolgens trekt Mignolet hem neer. Dan is het toch gewoon strafschop?”