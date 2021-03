Joe Biden struikelt voor het oog van de camera wanneer hij trappen van Air Force One beklimt

De president van de Verenigde Staten kan ten allen tijde over een privévliegtuig beschikken als hij zich wil verplaatsen. Maar het instappen op Air Force One verloopt niet altijd van een leien dakje. Voormalig president Donald Trump besteeg in 2018 de trappen met een stuk wc-papier aan zijn schoenzool, maar vrijdag was het Joe Biden die een gênant momentje had. De 46ste president van de Verenigde Staten struikelde namelijk toen hij naar Atlanta vertrok, en dat werd uiteraard gefilmd.