Jeugdsector houdt hart vast: “Overheid, schep geen verwachtingen meer die je niet kan inlossen”

Het is nagelbijten bij de jeugdwerking deze namiddag. Wat beslist het Overlegcomité straks? Mogen ze in de paasvakantie op kamp met overnachting? “Als er een verbod komt, begrijpen we dat wel. Maar het zal pijn doen”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Bjorn Accoe van Idee Kids en Kriebels en Kuren is harder: “De overheid heeft twee weken geleden grote verwachtingen gecreëerd. Als ze die nu niet kan inlossen, moet dat een les zijn.”