Sportkampioenen gezocht

Door corona is er dit jaar geen traditionele huldiging van de Heerse sportkampioenen in buurthuis ’t Paenhuijs. — © FrMi

De gemeentelijke sportraad zal wel voor een leuk alternatief zorgen. Personen of teams die in 2020 op provinciaal niveau een eerste plaats behaalden, op nationaal niveau een top 2 of op internationaal niveau een top 3, kunnen dit nog voor zondag 28 maart laten weten via sport@heers.be. Vergeet zeker niet om ook enkele foto’s en of video’s toe te voegen die gebruikt mogen worden voor publicatie.