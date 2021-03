Duel tussen Waasland-Beveren en STVV uitgesteld, inhaalwedstrijd op 6 april

Eindelijk is er uitsluitsel: het duel tussen Waasland-Beveren en STVV van zaterdag wordt uitgesteld. Dat heeft de Pro League vrijdagmiddag beslist nadat Sint-Truiden een dag eerder uitstel had aangevraagd wegens acht coronabesmettingen binnen de ploeg. De datum van de inhaalwedstrijd is intussen vastgelegd op dinsdag 6 april, het duel tegen KV Mechelen op maandag 5 april verschuift daardoor naar zaterdag 3 april.