Deze tweelingzusjes uit Rekem kregen een make-over: “Zien we er niet schattig uit?”

Sybille (links) en Babayou uit Maasmechelen. — © Anja Blevi

Zo komen ze binnen in onze studio

“Babayou heeft me echt moeten overhalen, dit is ver buiten mijn comfortzone”, biecht Sybille op. Babayou: “Mijn zus mag wel wat zelfverzekerder zijn, ze kan veel meer dragen dan ze denkt.”

Babayou (links): Jeansvest & -broek Momoni 330 & 250 euro - Hemd Scotch & Soda 110 euro - Sandaaltjes Lola Cruz 180 euro Sybille: Jurk Toupy 160 euro - Sandaaltjes Lola Cruz 180 euro — © Anja Blevi

Dit vinden ze van het resultaat

Babayou: “Er zit een vleugje zon in Sybilles haarkleur en ik heb precies gekregen wat ik altijd al wou, beach bleached haar!” Sybille: “Ik zei het toch, Babayou kan alles aandoen, ook opgekleed ziet ze er super uit! Wij zijn zo schattig samen op die foto, toch? Nooit gedacht dat een felle kleur zo goed bij mij zou passen.”

In samenwerking met Mod’s Hair (modshairhasselt.be) en La Bottega (labottega.be), alle in Hasselt. Make-up met dank aan Bellápierre.

Beautytip

Visagiste Vera Kellens van La Bottega

“Sybille is gek op lipgloss. Door je lippen eerst te omlijnen en vervolgens in te kleuren met een nude gel lippotlood, vervaagt de gloss minder snel. Leuk: deze holografische lipgloss verandert mee met de kleur van je omgevingslicht.”

“Babayou ogen tonen groter met een dun lijntje bronskleurige eyeliner aan de wimperrand van het bovenste ooglid. Met een wenkbrauwborsteltje en oogschaduw in de juiste kleur kun je het effect van een eyeliner nabootsen. Maak het borsteltje wel eerst nat met een fixatiespray of water.”

Borsteltje, La Bottega, 18,99 euro

Kapseltip

Kapster Marie-Laure van Mod’s Hair: “Het haar van Babayou krijgt een horizontale snit, die vooraan lichtjes langer blijft. Dit geeft meer massa. Met de nieuwste balayagetechniek oogt ze als een echte surfgirl.”

“Sybille heeft een prachtige haarkleur”, vult kapster Despina Dokas aan. “We laten die extra stralen, door ook hier de haren op te lichten met een surferbalayage. Het effect is anders, omdat we het haar lichtjes opknippen voor meer volume en het zacht laten golven met de stijltang. Laat de krullen eerst goed afkoelen en fixeert ze dan met een ontwar- of een antipluis glansspray. Daarna kam je ze makkelijker los met een grove kam of je vingers voor een natuurlijk volume.

Detangle spray, Mod’s Hair, 19 euro

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden van La Bottega: “Sybilles benen mogen gezien worden, en door ze te tonen geven we haar nog wat extra lengte. Ze heeft slanke enkels, die we in de kijker zetten met fijne hakjes. Ook Babayou maken we optisch langer met een high waist broek en een hemd met verticale strepen.”

“Een meer alledaagse look? Ruil de elegante sandaaltjes met hak in voor een vlotte sneaker.”

Diadora, La Bottega, 230 euro