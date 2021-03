In de ruime selectie die Roberto Martinez vrijdag bekendmaakte voor het eerste drieluik in de WK-voorronde zitten vijf spelers uit de Bundesliga. Door coronamaatregelen moeten zij forfait geven voor de tweede match, in Tsjechië. Thomas Vermaelen van het Japanse Vissel Kobe is er dan weer niet bij in het slotduel tegen Wit-Rusland.