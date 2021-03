Klant gaat door het lint omdat hij geen terugbetaling krijgt en gooit zelfs kassa door het raam

Tijdens een online bestelling kan er wel al eens iets mislopen. Dat was ook het geval voor een man uit het Californische Antelope, die kippenvleugels had besteld bij de fastfoodketen Wingstop. Omdat er enkele kippenvleugeltjes ontbraken bij zijn bestelling, ging hij zijn beklag doen bij het filiaal. Daar wisten ze hem te vertellen dat een terugbetaling niet mogelijk was voor online bestellingen. De man wordt woest en grijpt de kassa, die hij daarna meerdere keren tegen de grond smijt én daarna nog eens door het raam. Uiteindelijk verliet hij het restaurant zonder kippenvleugeltjes en zonder geld.

