ROYALS. Kate Middleton shopte bij Zara, Meghan en Harry gaan voor stijlswitch

Zorgen rond een zwangerschap in Zweden, een appelgroen jasje om te vieren en het handschrift van Meghan Markle: alle weetjes en roddels die de voorbije week de ronde deden in koninklijke kringen op een rij.

Goed nieuws voor de Britse prins Philip. Hij is dinsdag na een maand ontslagen uit het ziekenhuis. De man van koningin Elizabeth II werd op 16 februari opgenomen wegens een infectie en onderging ook een ingreep aan zijn hart. Bij het verlaten van het King Edward VII-ziekenhuis konden persfotografen een glimp van de 99-jarige royal opvangen. Hij zat op de achterbank van een auto en werd onder politiebegeleiding naar huis gevoerd. In juni viert hij zijn honderdste verjaardag.

© AP

Afgelopen woensdag bracht Kate Middleton een vestimentaire ode aan de Ierse nationale feestdag St. Patrick’s Day. De hertogin van Cambridge droeg voor de gelegenheid een groen jasje - een knipoog naar de vlag van Ierland. Het inmiddels uitverkochte kledingstuk haalde ze bij de Spaanse modeketen Zara. In het filmpje dat werd gedeeld door de Irish Foreign Ministry viel ook een ander detail op. Om de outfit te vervolledigen droeg de mama van prinsen George en Louis en prinsesje Charlotte een Daniella Draper-halsketting ter waarde van 355 euro, een symbool van Ierland. Deze is wel nog verkrijgbaar via de site van de ontwerpster.

© ISOPIX

Op naar Los Angeles, waar prins Harry en Meghan Markle een stijlswitch hebben doorgevoerd. Voor hun schriftelijke communicatie gebruikten ze tot voor kort nog het koninklijke monogram, waarvoor de beginletters van hun voornamen sierlijk werden samengevoegd. Harry en Meghan kregen kritiek omdat ze het koninklijke motief bleven gebruiken nadat ze vorig jaar aankondigden een stap terug te zetten als senior leden van de koninklijke familie.

Nu is dat monogram verleden tijd en hebben ze briefpapier gemaakt met het logo van Archwell, de naam van hun eigen liefdadigheidsstichting. Dat logo is te zien op een brief die Markle stuurde naar een Britse school ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Meghan Markle schrijft trouwens ook zelf briefjes voor Smart Works, de Britse organisatie waarmee ze samenwerkt. Het doel? Werkloze en kwetsbare vrouwen helpen om terug te keren naar de werkvloer. In haar mooiste handschrift schrijft ze een motiverende quote voor iedere vrouw. “Je zult fantastisch zijn in je interview. Onthoud om diep adem te halen en jezelf te zijn”, was haar boodschap aan een van hen.

Prinses Sofia van Zweden moet eind april bevallen van haar derde kindje en zou dat dolgraag doen in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm, waar ook haar twee zonen - Alexander en Gabriel - zijn geboren. Dat plan kan mogelijk niet doorgaan wegens de coronacrisis. In het ziekenhuis wordt immers extra plaats vrijgemaakt voor coronapatiënten. De reguliere zorg wordt even teruggeschroefd. Voor de aanstaande mama en prins Carl Philip is het momenteel dus afwachten hoe de situatie evolueert…

© ISOPIX

In ons land hebben twee leden van de koninklijke familie alvast hun vaccinatie tegen het coronavirus gekregen. Koning Albert II en koningin Paola meldden zich donderdag aan bij het vaccinatiecentrum op de Heizel in Brussel. Alles verliep vlot en na de standaard observatieperiode mochten ze terug naar het paleis.

© EPA-EFE

Koningin Mathilde stond donderdagochtend dan weer in de schijnwerpers omdat ze kinderen uit een Nederlands en Franstalige klas online met geld leerde omgaan. Dat deed ze in het kader van ‘De week van het geld’ en met behulp van het gezelschapsspelletje Just’in Budget. Ook Wikifin.be, een portaalsite die je helpt bij je financiële beslissingen, was bij betrokken bij het gebeuren.