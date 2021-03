Roberto Martinez over de precaire situatie van Eden Hazard richting het EK: “We moeten nu niet bezig zijn met deadlines”

Eden Hazard is een van de belangrijkste afwezigen in de kern van de Rode Duivels voor de eerste drie WK-kwalificatieduels later deze maand tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. De aanvoerder van het nummer 1 op de FIFA-ranking is andermaal buiten strijd met een blessure. Bondscoach Roberto Martinez gelooft niettemin dat het goedkomt met de speler van Real Madrid.

“We moeten nu niet bezig zijn met deadlines. We moeten hem geven wat hij nodig heeft, hem volledig hersteld krijgen en ervoor zorgen dat hij weer op het veld kan staan. Dit is een verantwoordelijkheid die wij allemaal moeten opnemen, de Belgische federatie en zijn club”, vertelde Martinez vrijdag.

Hazard zal, zoals donderdag al bekend raakte, niet onder het mes gaan om zijn enkelblessure aan te pakken. “Hij zal een conservatieve therapie volgen met een duidelijk afgelijnd plan. We kijken allemaal heel positief naar wat er de volgende weken zal gebeuren.”

De bondscoach had intussen contact met zijn aanvoerder. “Eden voelt zich goed. Hij kan de ontgoocheling van niet op het veld te staan snel plaatsen en vooruitkijken naar een volgend doel. Hij weet dat hij in de beste jaren van zijn carrière zit. Hij wil weer volledig fit op het veld staan en het is aan iedereen rondom hem om hem daarbij te helpen.”

© REUTERS

Niet gokken

Het EK is nog “heel ver weg”, benadrukte Martinez nog. “In plaats van een tijdlijn op te stellen, moeten we het dag per dag bekijken en ervoor zorgen dat Eden op het juiste pad zit om volledig fit te geraken. Het zou verkeerd zijn om te gokken op de vraag of Eden helemaal fit zal zijn tegen het EK. Deze situatie kan veel vroeger dan het EK worden opgelost maar alleen als Eden het dag per dag aanpakt. Maar Eden kennende, hij was nooit geblesseerd in zijn carrière, is dit een hele schok voor hem. Er is veel onzekerheid maar wat betreft de blessure geloof ik dat we de beste Hazard zullen zien voor het EK.”