Een jaar na corona: onthaalouders slaken noodkreet

De constante angst voor een coronabesmetting weegt nu al een jaar op vele onhaalouders. De kinderopvang is nooit gesloten, ook niet aan het begin van de pandemie, en dat begint mentaal door te wegen. In onze reeks over één jaar corona gaan we terug naar de start van de coronacrisis. Ouders hielden hun kinderen thuis waardoor de bezettingsgraad in de kinderopvang enorm daalde. Een financiële ramp voor heel wat onthaalouders. De Truiense Queenie Vanswijgenhoven kroop in haar pen en schreef een open brief om het probleem aan te kaarten en kreeg zo een gesprek met minister Wouter Beke.