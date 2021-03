Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke heeft op CNN vanochtend het vaccinatiebeleid verdedigd. Als één van de weinig lidstaten in de EU ging België door met de vaccins van AstraZeneca nadat er bloedklonters gevonden werden bij enkele gevaccineerden. Gisteren bevestigde het Europees Geneesmiddelenagentschap dat het vaccin veilig en effectief is en dat ons land dus ook terecht door had gevaccineerd.