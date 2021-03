Limburgers op de Hasseltse markt: "Beter de korte pijn en nu verstrengen"

Zit er een harde lockdown aan te komen, zoals in onze buurlanden, als we de coronabesmettingen niet naar beneden krijgen? De vrees is in elk geval groot. Verstrengde maatregelen, zoals de sluiting van de scholen en een vervroeging van de avondklok staan in het Plan B, dat de experten voorgelegd hebben aan het Overlegcomité. De versoepeling in april, zoals de jeugdkampen en andere buitenactiviteiten, vervallen wellicht. "Beter de korte pijn en nu verstrengen om de zomer te redden", klinkt het bij de Limburgers, die wij spraken op de markt in Hasselt.