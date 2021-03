Diest

De politiezone Demerdal heeft in februari 482 hardrijders geverbaliseerd. De controles gebeurden in negen straten. Op de Halensebaan vlogen 176 laagvliegers tegen de lamp, in de Nieuwe Dijkstraat en de Postbaan in Schaffen respectievelijk 37 en 59. Aan de controleposten passeerden in het totaal 9.684 voertuigen. mm