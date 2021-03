Ajax moet voorbij Roma en mogelijk Manchester United op weg naar Europa League-finale

In het Zwitserse Nyon is geloot voor de kwartfinales van de Europa League. Ajax neemt het daarin op tegen AS Roma en daarna mogelijk tegen de winnaar van Granada - Man United.

De loting:

Granada (Spa) - Manchester United (Eng)

Arsenal (Eng) - Slavia Praag (Tsj)

Ajax (Ned) - AS Roma (Ita)

Dinamo Zagreb (Kro) - Villarreal (Spa)

Halve finales (heen 29 april , terug 6 mei):

Granada (Spa) of Manchester United (Eng) - Ajax (Ned) of AS Roma (Ita)

Dinamo Zagreb (Kro) of Villarreal (Spa) - Arsenal (Eng) of Slavia Praag (Tsj)

De winnaar van de tweede halve finale (Zagreb, Villarreal, Arsenal, of Slavia) is woensdag 26 mei de “thuisclub” voor de finale in het Poolse Gdansk.