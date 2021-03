Eline De Munck laat zich ontdopen na uitspraken Vaticaan: “Huiver van jullie visie”

Eline De Munck is verontwaardigd door de uitspraken van het Vaticaan over homoseksualiteit. De 33-jarige actrice heeft dan ook beslist om zich te laten ontdopen.

Het Vaticaan bestempelde homoseksualiteit maandag in een officieel statement als “een zonde” die niet kan worden goedgekeurd door de Kerk. Tot woede van De Munck, schrijft ze op Instagram. “Ik voel me verschrikkelijk door de boodschap die de afgelopen dagen door jullie, de Kerk, de wereld wordt ingestuurd. De enige juiste boodschap is ‘love = love’. Ik huiver, ik walg en verstoot alle afwijkende en uitermate verwerpelijke visies die jullie, de Kerk, de wereld in sturen. Als mensen verstoten worden omdat ze liefhebben, dan wil ik niéts meer met jullie instituut te maken hebben. Ik wens bij deze dan ook uit te treden.”

Vervolgens toonde De Munck foto’s van de brief die ze schreef aan het bisdom van Gent met het verzoek om haar uit het doopregister te verwijderen. De Munck roept anderen op om hetzelfde te doen, en deelt informatie daaromtrent op haar Instagram-profiel.

