Na heisa over tweet: “Marc Coucke kreeg terecht al een vaccin”

“Voorkruiper. Zolang je geld genoeg hebt in België kan blijkbaar alles. In welke apotheek werkt u precies?” Marc Coucke krijgt veel kritiek op zijn tweet dat hij donderdag zijn AstraZeneca-vaccin kreeg. Coucke is amper 56 en vooral bekend als hoofdaandeelhouder van RSC Anderlecht. Maar hij heeft ook een apothekersdiploma en die groep wordt nu gevaccineerd. “Als Couckes naam daarbij staat, heeft hij alle recht op zijn vaccin”, zegt de taskforce Vaccinatie.