Zwemkampioen Pieter Timmers vader van tweede dochtertje Stella

LEES OOK. Pieter Timmers kondigt afscheid aan en gaat niet naar de Olympische Spelen

Eerder kreeg Timmers en zijn vrouw Elle De Leeuw al een dochter Jutta, die intussen al drie jaar oud is. Timmers, die in april 2020 aankondigde te stoppen met topsport, wou meer tijd vrijmaken voor zijn familie en vrienden. Hetgeen nu resulteert in een tweede dochter. “Dat krijg je dan, als je ineens het hele jaar thuis was”, postte hij in september op Instagram om de zwangerschap aan te kondigen.

Pieter Timmers werd dinsdag papa van dochtertje Stella. — © Instagram