Fransman die kamermeisje om het leven bracht in Sint-Pieters-Leeuw blijft maand langer in de cel

De 36-jarige Fransman die maandag in een hotel in Sint-Pieters-Leeuw een 33-jarig kamermeisje om het leven heeft gebracht, blijft een maand langer in de gevangenis. Dat heeft de Brusselse raadkamer vrijdag beslist. De man werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor moord. Hij stond geseind omdat hij ontvlucht was uit een psychiatrische instelling in Marseille, in het zuiden van Frankrijk.