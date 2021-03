Biotechnicum examens in parochiehuis

De school koos ervoor om examens ook op een locatie buiten de school te houden. Het Biotechnicum ziet enkel voordeel in die aanpak. Een negentigtal leerlingen kunnen in het parochiehuis, in een corona proof veilige omgeving, hun examens afleggen. De examens kunnen zo doorgaan geïsoleerd van de centrale schoolgebouwen. Op deze manier vermijden ze bij het Biotechnicum dat alle leerlingen massaal op hetzelfde moment naar school komen. RDr