Kreyel wacht op geurstudie

Burgemeester Stijn Van Baelen (Via) en schepen van leefmilieu Erik Vanmierlo (Samen) volgen de problematiek op de voet. “Klachten en bemerkingen omtrent geur en mobiliteit, spijts inspanningen van het bedrijf, ze raken blijkbaar niet opgelost”, opent burgemeester Stijn Van Baelen.

Blijkbaar is er na brand en de heropstart van het biogasbedrijf een toename van transport via de smalle grensovergang, op de Strampoyerweg en van en naar Biopower. De buurtbewoners blijven ook regelmatig geurhinder melden en zijn achterdochtig omtrent de werking van Biopower.

De gemeentelijke milieudienst zit kort op de bal. “Een evaluatie van de lopende omgevingsvergunning is nodig. Die vraag zullen we aan de bevoegde instantie stellen met name de provincie. Klaarheid en duidelijkheid, ook over geurhinder, zijn gewenst”, vindt burgemeester Stijn Van Baelen. Het schepencollege gaf dus een up-to-date en geeft aa het dossier nauwgezet op te volgen. “De provincie blijft de bevoegde overheid. Als gemeente verwachten we, zodra de resultaten van de geurstudie bekend zijn, dat er snel oplossingen komen”, besluit schepen Vanmierlo. RDr