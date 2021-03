Een opvallende verschijning is ze, in Heusden-Zolder: jonge mama, hippe moslima, 51.000 volgers op Instagram. Maar Hafsa Taha (31) legde een lange weg af: ze vluchtte in 2015 met haar gezin naar België, weg uit Irak waar ze een goed leven had. Ze woont nu in Heusden-Zolder met haar man Anas en kinderen Al Farooq (13), Al Faisal (8) en Farah (1). “Dit leven is beter voor mijn kinderen.”