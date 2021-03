Drugsdealer gearresteerd bij grote anti-inbraakcontrole in drie politiezones

Borgloon/Sint-Truiden/Tongeren

Bij een grote anti-inbraakcontrole (FIPA-actie) in de politiezones Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken, kanton Borgloon en Tongeren/Herstappe is donderdag een persoon in de boeien geslagen. De man wordt verdacht van drugshandel omdat in zijn auto speed en cannabis werd gevonden. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

In totaal werden in de drie politiezones 97 voertuigen en 118 personen gecontroleerd. Naast de arrestatie bleek een persoon geseind te staan. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren na een positieve drugstest. Er werd ook nog een gebruikershoeveelheid cocaïne gevonden. Daarnaast werden nog 6 pv’s opgesteld voor technische eisen en verzekering. mm