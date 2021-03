Samana Engsbergen denkt aan leden

Op deze wijze laat het team van bestuur en vrijwilligers zien dat er, hoewel er momenteel geen activiteiten doorgaan, toch gedacht wordt aan de zieken uit het dorp. Ter gelegenheid van Pasen en de aankomende lente krijgen de leden een lekker verrassingspakket met een leuke kaart erbij. Op de kaart vinden ze een aantal toekomstplannen van Samana, natuurlijk als corona het toelaat want al méér dan een jaar zijn er geen activiteiten meer kunnen doorgaan. De onder voorbehoud geplande activiteiten zijn: 14 september: infonamiddag over waardig sterven; 17 oktober: pannenkoekendag; 23 november: creanamiddag; 14 december: kerstfeest.Hebt u interesse om ook lid te worden van Samana in Engsbergen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Simone Ritzen, tel. 0476 39 94 25