Gemeente levert gratis zaad voor bloemenweides

“Honingbijen, wilde bijen en hommels stellen het vandaag niet zo goed” zegt schepen van milieu Christel Gorissen (SP.a/Groen). “Ze zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Bijen vliegen van bloem tot bloem om nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens stuifmeel mee, waardoor ze bloemen gaan bestuiven. Deze groeien dan vervolgens op hun beurt uit tot volwaardige vruchten en zaden.”

“De laatste tijd hebben bijen het omwille van heel wat redenen erg moeilijk” weet de schepen. “Een belangrijk knelpunt is het tekort aan nectar en stuifmeel. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte in de tuin is dus voor hen zeer welkom.”

In de meeste tuinen komen heel wat minder bloemen voor dan pakweg twintig jaar geleden. “Maar daar kunnen we vrij makkelijk iets aan doen” meent Gorissen. “De gemeente en de lokale MiNa-raad bieden gratis bloemenzaad aan. Het mengsel bevat verschillende soorten zoals zonnebloem, kamille, korenbloem, wilde chicorei, wilde marjolein, margriet, klaproos, viooltje en is uitsluitend bedoeld voor tuinen. Het bestaat uit een combinatie van inheemse planten en cultuurplanten.”

Tot en met 19 april kunnen inwoners van Lanaken dit bloemenmengsel gratis bestellen op www.lanaken.be/bloemenzaad. Nadien wordt het keurig en coronaproof aan huis geleverd.