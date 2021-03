Varken schildert portret van Prins Harry: verkocht voor 2.350 pond

Een abstract portret van Prins Harry, geschilderd door een varken genaamd Pigcasso, is verkocht voor meer dan £ 2.000. Het enorme varken krabbelde het meesterwerk in slechts een paar minuten op een doek. Ondanks de huidige controverse rond de prins, beeldde hij een glimlachende Harry af, compleet met kenmerkend rood haar en blauwe ogen.

Het kunstwerk, dat door een Spaanse koper voor £ 2.350 werd opgekocht, is een van de honderden werken die zijn geschilderd door het vierjarige artistieke varken.

Pigcasso werd als big door de eigenaar, Joanne Lefson van het slachthuis gered. Ze woont met haar man in Farm Sanctuary SA in de Franschhoek-vallei van Zuid-Afrika. In plaats van haar eigen spaarvarken te vullen, zorgt de gulle Joanne ervoor dat al het geld dat wordt verdiend met de schilderijen van Pigcasso - tot nu toe bijna £ 50.000 - gebruikt wordt voor de boerderijdieren die daar verblijven.

(mal)