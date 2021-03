Club Brugge geeft zijn geheimen prijs: de opmerkelijkste feiten in gids van 361 pagina’s om blauw-zwarte aandelen te kopen

Club Brugge trekt naar de beurs en wie straks blauw-zwarte aandelen wil aanschaffen mag geen kat in een zak kopen. Daarom is een gids/informatiebundel gepubliceerd die potentiële beleggers een inkijk geeft in het beleid van de club. Plots kennen we de exacte transferprijs van Danjuma en Izquierdo, plots weten we welke vergoedingen Bart Verhaeghe zichzelf uitkeert of hoeveel sponsor Belfius jaarlijks betaalt. Wij doorploegden de 361 pagina’s en deden 13 straffe vaststellingen.